Актриса Ирина Пегова, последовав примеру Брежневой, облачилась в безразмерный свитер

Москва, 7 ноября. Популярный российский стилист Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live недавно рассказал, что в тренде этой осенью. Речь идет о свободных оверсайз-свитерах. Обтягивающие фигуру модели надевать, по его словам, не стоит, пишет Teleprogramma.pro.

Тренд сразу поддержала певица Вера Брежнева. Она приобрела себе серый экземпляр и убила сразу двух зайцев — наряду с желтым этот оттенок считается одним из самых модных в сезоне. Вслед за певицей облачилась в свитер объемного фасона и актриса Ирина Пегова. Кинозвезда выбрала коралловый цвет.

Красные и похожие оттенки в эфире «Модного приговора» ранее рекомендовала народный стилист Эвелина Хромченко. В особенности она советовала такие аутфиты женщинам, которые бы хотели привлечь к себе внимание противоположного пола.

Стоит отметить, что теплые, уютные и модные свитера в осенне-зимний период — просто незаменимая вещь в гардеробе модницы любого возраста. Это макротренд, который не исчезнет в ближайшее время.

Стоит также не забывать о квадратном вырезе, текстурных деталях и абстрактных расцветках. Все это — главные тренды сезона 2021–2022. Также стоит обратить внимание и на качество вязания.

По словам стилистов, легче всего создать идеальный образ, используя классическую и спокойную расцветки. Свитер можно надеть поверх рубашки или платья и собрать таким образом стильный и теплый образ. Также, по словам модных коучей, широкие и безразмерные вещи важно правильно комбинировать с другими, ведь неправильное применение этой тенденции может сыграть с вами шутку и даже опозорить вас.

«Это может произойти, если у вас пухлая фигура или вы сочетаете оверсайз с другими объемными вещами. Не делайте этого ни при каких обстоятельствах», — советует блог u-ksyushi.ru.

Ранее сообщалось, как Наталья Водянова встретилась с подругой, надев безразмерный свитер.