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Глава МИД Ливии обвинила канал BBC в распространении дезинформации
Весь мир
Глава МИД Ливии обвинила канал BBC в распространении дезинформации
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka

Триполи, 7 ноября. Министр иностранных дел и международного сотрудничества в переходном Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш заявила, что в ходе интервью британскому каналу BBC вопрос об экстрадиции в США офицера разведки Абу Аджилы Масуда не поднимался.

Об этом сообщается на официальной странице властей североафриканского государства в Facebook. Глава МИД добавила, что во время встречи с журналистами она даже не называла имени лица, разыскиваемого американскими судебными службами по делу о взрыве Boeing-747 над Локбери в 1988 году.

«Я категорически отрицаю факт моего упоминания гражданина Абу Аджилы Масуда во время интервью британскому каналу BBC», —отмечено в заявлении Мангуш.

По ее словам, данный вопрос находится сугубо в компетенции генеральной прокуратуры и должен решаться судебными органами обоих государств.

«Распространение и публикация ложной и вводящей в заблуждение информации —это преступление, которое преследуется по закону», — заключается в сообщении.

Новость о намерении выдать властям США Абу Аджилу Масуда, якобы высказанном Наджлой Мангуш в интервью для СМИ, вызвала широкий резонанс в политических кругах Ливии. Главу МИД стали обвинять в предательстве и измене.

На следующий день после публикации данной информации Президентский совет решил отстранить министра иностранных дел от должности с запретом покидать страну. Однако Правительство национального единства проигнорировало данное постановление, объявив, что Мангуш продолжает работу на своем посту, что еще больше усугубило разногласия между властными институтами Ливии.

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ливия
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