NI: гигантские российские «Акулы» стали ночным кошмаром США

Вашингтон, 7 ноября. Американские военные в середине прошлого века задумались о создании субмарины, способной нанести по СССР массированный ядерный удар. Ответ Москвы поверг Пентагон в ужас, пишет военный эксперт Кайл Мизоками.

В публикации для издания The National Interest, которую приводит «ПолитРоссия», аналитик обратил внимание на подлодки типа «Акула». Разработанные советскими конструкторами атомные стратегические субмарины могли одновременно уничтожить 200 целей. Это сделало их настоящим ночным кошмаром для Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Решение о создании «Акул» было принято, когда в СССР узнал о намерении США построить оснащенные баллистическими ракетами подлодки Ohio, способные нести 192 ядерные боеголовки.

«Советское руководство решило, что ему нужна собственная субмарина, которая станет ответом на эту угрозу», — говорится в статье.

Так, ответные меры Москвы на трюк Пентагона с проектом Ohio породил самое грозное оружие в истории человечества, пишет Мизоками. По его словам, «Акулы» были просто гигантскими. Их водоизмещение вдвое превышало показатели американских субмарин.

Изначально было принято решение построить восемь подводных лодок «Акула», но в итоге это число сократилось до шести. Все они достались в наследство России после того, как СССР прекратил существование. Сейчас на боевом дежурстве стоит лишь одна субмарина данного типа — «Дмитрий Донской». Как ожидается, в обозримом будущем она будет выведена из эксплуатации.

Ранее сообщалось, что подводные лодки Черноморского флота отработали перехват кораблей условного противника с применением ракет «Калибр-ПЛ». Маневры прошли на фоне захода в Черное море американских военных кораблей.