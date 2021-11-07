Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:18
17:17
Происшествия
Пожилого сторожа убили на стройбазе в Волгограде
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
Все новости

NI: гигантские российские «Акулы» стали ночным кошмаром США
Армия
NI: гигантские российские «Акулы» стали ночным кошмаром США
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Вашингтон, 7 ноября. Американские военные в середине прошлого века задумались о создании субмарины, способной нанести по СССР массированный ядерный удар. Ответ Москвы поверг Пентагон в ужас, пишет военный эксперт Кайл Мизоками.

В публикации для издания The National Interest, которую приводит «ПолитРоссия», аналитик обратил внимание на подлодки типа «Акула». Разработанные советскими конструкторами атомные стратегические субмарины могли одновременно уничтожить 200 целей. Это сделало их настоящим ночным кошмаром для Соединенных Штатов.

NI: гигантские российские «Акулы» стали ночным кошмаром США
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Решение о создании «Акул» было принято, когда в СССР узнал о намерении США построить оснащенные баллистическими ракетами подлодки Ohio, способные нести 192 ядерные боеголовки.

«Советское руководство решило, что ему нужна собственная субмарина, которая станет ответом на эту угрозу», — говорится в статье.

Так, ответные меры Москвы на трюк Пентагона с проектом Ohio породил самое грозное оружие в истории человечества, пишет Мизоками. По его словам, «Акулы» были просто гигантскими. Их водоизмещение вдвое превышало показатели американских субмарин.

Изначально было принято решение построить восемь подводных лодок «Акула», но в итоге это число сократилось до шести. Все они достались в наследство России после того, как СССР прекратил существование. Сейчас на боевом дежурстве стоит лишь одна субмарина данного типа — «Дмитрий Донской». Как ожидается, в обозримом будущем она будет выведена из эксплуатации.

Ранее сообщалось, что подводные лодки Черноморского флота отработали перехват кораблей условного противника с применением ракет «Калибр-ПЛ». Маневры прошли на фоне захода в Черное море американских военных кораблей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: гигантские российские «Акулы» стали ночным кошмаром США
ссср сша вмф рф
Комментировать