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Релиз игры Hogwarts Legacy состоится после премьеры продолжения «Фантастических тварей»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 16:46
Технологии
Релиз игры Hogwarts Legacy состоится после премьеры продолжения «Фантастических тварей»
Скриншот из игры «Hogwarts Legacy»

Лос-Анджелес, 7 ноября. Игра Hogwarts Legacy может стать вторым масштабным релизом для поклонников вселенной «Гарри Поттера» после продолжения блокбастера «Фантастические твари». Об этом сообщила представитель Warner Bros. Рэйчел Уакли.

Hogwarts Legacy станет первой RPG во вселенной поттерианы Джоан Роулинг. Проектом занялась студия Warner Bros., ответственная за экранизации романов про Гарри Поттера и спин-оффы «Фантастические твари».

Материалы предстоящей игры активно появляются в Сети, однако геймерам не стоит ждать проект раньше 2022 года. Гендиректор студии по потребительским товарам в Великобритании Уакли отметила, что фанатов ждут сразу два крупных релиза.

«Первый — это релиз фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», премьера которого в Великобритании запланирована на 8 апреля. Второй крупный релиз 2022 года — новая игра для консолей: Hogwarts Legacy», — сообщила Уакли в интервью Toy World.

Первый анонс игры вышел осенью 2020 года. Согласно планам разработчиков, RPG станет доступна на платформах PlayStation и Xbox, а также для пользователей PC.

Предстоящая часть «Фантастических тварей» будет посвящена директору школы Хогвартс Альбусу Дамблдору. Мировая премьера совпадет с релизом в Великобритании и стартует в кинотеатрах 8 апреля 2022 года.

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