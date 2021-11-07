Риелтор Барсуков напомнил о схеме досрочного погашения ипотеки

Москва, 7 ноября. Официально трудоустроенные россияне могут обратиться к работодателю за налоговым вычетом, чтобы досрочно погасить ипотеку, заявил гендиректор Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Таким образом, граждане смогут облегчить выплаты по кредиту. После подачи заявления о налоговом вычете зарплата будет выплачиваться вместе с НДФЛ, пояснил Барсуков в беседе с агентством URA.RU. Для получения денежных средств необходима только справка от налоговой, которую нужно предоставить на работе.

«С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, потому что вы тогда можете сразу эту сумму направлять на досрочное погашение, тем самым уменьшая ипотечную нагрузку», — добавил эксперт.

Россиянам ранее напомнили о возможности купить жилье в ипотеку без первоначального взноса. Однако московский риелтор Наталья Перескокова подчеркнула, что такой кредитный продукт обойдется клиенту в два раза дороже. Вариант с оформлением без вложений подойдет в случае, если вопрос с приобретением жилья решается в срочном порядке.