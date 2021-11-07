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«Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко главным тренером
Спорт
«Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко главным тренером
TACC  /  Robert Perry / POOL

Милан, 7 ноября. Клуб «Дженоа» объявил о назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на должность главного тренера итальянской команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter-аккаунте. 

Ранее итальянские СМИ писали о скором назначении экс-наставника сборной Украины на должность главного тренера клуба из Генуи. Ожидалось, что «Дженоа» подпишет 45-летнего специалиста на несколько сезонов с возможностью продления на год.

На прошедшем Евро-2020 национальная команда Украины под руководством Шевченко дошла до четвертьфинала турнира, где крупно проиграла сборной Англии (0:4). После европейского первенства специалист покинул свой пост. После 12 туров Серии А «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице, в активе команды девять очков.

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футбол шевченко дженоа
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