«Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко главным тренером

Милан, 7 ноября. Клуб «Дженоа» объявил о назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на должность главного тренера итальянской команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter-аккаунте.

Ранее итальянские СМИ писали о скором назначении экс-наставника сборной Украины на должность главного тренера клуба из Генуи. Ожидалось, что «Дженоа» подпишет 45-летнего специалиста на несколько сезонов с возможностью продления на год.

