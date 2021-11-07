Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:17
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
16:59
Общество
Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
Все новости

Невестка и внуки Игоря Кириллова прятались от камер во время похорон диктора
Общество
Невестка и внуки Игоря Кириллова прятались от камер во время похорон диктора
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 7 ноября. Некоторые поклонники и СМИ стали осуждать родственников диктора Игоря Кириллова за игнорирование церемонии прощания в Москве. Позже оказалось, что вдова его сына Всеволода Дарья была на Новодевичьем кладбище вместе со своими детьми.

Известный диктор умер 29 октября в одной из московских клиник. В начале сентября он попал в больницу, где ему ампутировали ногу. Несмотря на видимое улучшение, причиной смерти стал именно тромбоз конечностей.

Закрытая церемония прощания прошла 2 ноября на Новодевичьем кладбище. На траурное мероприятие пускали исключительно близких и друзей Кириллова.

СМИ впоследствии сообщили, что на похоронах не было видно родственников покойного, в том числе единственной дочери Анны, которая почти всю жизнь живет и работает в Германии. По словам телеведущей Ангелины Вовк, она не смогла приехать из-за пандемии. Позже выяснилось, что во время траурной процессии от объективов фотокамер прятались невестка Кириллова и его внуки.

«Даша Кириллова не любит общаться с прессой. Она дала лишь одно интервью к прошлому юбилею Игоря Леонидовича по его просьбе и с его согласия, и все! На похоронах никто из родных не хотел позировать на фотокамеры. Можно даже сказались, что избегали, прятались от фотокамер», — рассказала корреспонденту kp.ru коллега покойного.

Невестка и внуки Игоря Кириллова прятались от камер во время похорон диктора
Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Сын диктора Всеволод увлекался сафари и незадолго до своей смерти организовал связанный с охотой бизнес. Он скончался вдали от близких в Африке от панкреатита десять лет назад. Ранее друзья Кириллова рассказали, почему при жизни диктор не любил говорить об умершем наследнике.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Невестка и внуки Игоря Кириллова прятались от камер во время похорон диктора
похороны семья кириллов
Комментировать