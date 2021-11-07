Невестка и внуки Игоря Кириллова прятались от камер во время похорон диктора

Москва, 7 ноября. Некоторые поклонники и СМИ стали осуждать родственников диктора Игоря Кириллова за игнорирование церемонии прощания в Москве. Позже оказалось, что вдова его сына Всеволода Дарья была на Новодевичьем кладбище вместе со своими детьми.

Известный диктор умер 29 октября в одной из московских клиник. В начале сентября он попал в больницу, где ему ампутировали ногу. Несмотря на видимое улучшение, причиной смерти стал именно тромбоз конечностей.

Закрытая церемония прощания прошла 2 ноября на Новодевичьем кладбище. На траурное мероприятие пускали исключительно близких и друзей Кириллова.

СМИ впоследствии сообщили, что на похоронах не было видно родственников покойного, в том числе единственной дочери Анны, которая почти всю жизнь живет и работает в Германии. По словам телеведущей Ангелины Вовк, она не смогла приехать из-за пандемии. Позже выяснилось, что во время траурной процессии от объективов фотокамер прятались невестка Кириллова и его внуки.

«Даша Кириллова не любит общаться с прессой. Она дала лишь одно интервью к прошлому юбилею Игоря Леонидовича по его просьбе и с его согласия, и все! На похоронах никто из родных не хотел позировать на фотокамеры. Можно даже сказались, что избегали, прятались от фотокамер», — рассказала корреспонденту kp.ru коллега покойного.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Сын диктора Всеволод увлекался сафари и незадолго до своей смерти организовал связанный с охотой бизнес. Он скончался вдали от близких в Африке от панкреатита десять лет назад. Ранее друзья Кириллова рассказали, почему при жизни диктор не любил говорить об умершем наследнике.