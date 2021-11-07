Слуцкая похвалила Щербакову и Хромых после выступлений на Гран-при в Турине

Москва, 7 ноября. Экс-фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала результаты россиянок на Гран-при в Италии. Бывшая спортсменка похвалила их за качественные выступления.

Гран-при по фигурному катанию завершилось в Турине победой Анны Щербаковой, которая не только показала лучший результат, но и превзошла персональный рекорд. Двукратная чемпионка мира Слуцкая высоко оценила результат соревнований и похвалила фигуристку.

«Красивое катание, четверной флип, коронный каскад «три плюс три», лутц, риттбергер, который вчера не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось», — заявила экс-спортсменка.

Майя Хромых уступила Щербаковой и заняла второе место. Тем не менее, Слуцкая высоко оценила ее достижения на льду.

«Красотка! Исполнила два тулупа в четыре оборота. Была странная ошибка на риттбергере… Я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло», — отметила Слуцкая.

Щербакова ранее прокомментировала свое выступление в Турине. Спортсменка призналась, что уже готовится к новым соревнованиям.