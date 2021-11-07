Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:17
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
16:59
Общество
Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
Все новости

Слуцкая похвалила Щербакову и Хромых после выступлений на Гран-при в Турине

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 16:24
Спорт
Слуцкая похвалила Щербакову и Хромых после выступлений на Гран-при в Турине
instagram.com  /  @slutskayaofficial

Москва, 7 ноября. Экс-фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала результаты россиянок на Гран-при в Италии. Бывшая спортсменка похвалила их за качественные выступления.

Гран-при по фигурному катанию завершилось в Турине победой Анны Щербаковой, которая не только показала лучший результат, но и превзошла персональный рекорд. Двукратная чемпионка мира Слуцкая высоко оценила результат соревнований и похвалила фигуристку.

«Красивое катание, четверной флип, коронный каскад «три плюс три», лутц, риттбергер, который вчера не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось», — заявила экс-спортсменка.

Майя Хромых уступила Щербаковой и заняла второе место. Тем не менее, Слуцкая высоко оценила ее достижения на льду.

«Красотка! Исполнила два тулупа в четыре оборота. Была странная ошибка на риттбергере… Я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло», — отметила Слуцкая.

Щербакова ранее прокомментировала свое выступление в Турине. Спортсменка призналась, что уже готовится к новым соревнованиям.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Слуцкая похвалила Щербакову и Хромых после выступлений на Гран-при в Турине
фигурное катание щербакова слуцкая
Комментировать