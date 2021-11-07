Мощь российского ракетного комплекса «Хризантема» вызвала восхищение у аналитиков Sohu

Пекин, 7 ноября. Арсенал российской армии богат на мощные образцы вооружения. При этом среди них есть те, которые незаслуженно обделены вниманием, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания обратили внимание на самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема», который стоит на вооружении ВС РФ. Система способна выполнять задачи в любую погоду и даже в условиях дымовой завесы, но ее преимущество не в этом. Авторы объяснили, чем неприметная «Хризантема» опасна для НАТО.

Название комплекса дает понять, что предназначен он для борьбы с бронированной техникой. При этом у «Хризантемы» есть важная и неочевидная особенность. Система может обрушить лавину огня на вертолеты и беспилотники противника, что делает ее по-настоящему универсальным оружием.

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Оснащены «Хризантемы» ракетами 9М123. Дальность поражения снаряда достигает шести километров. За счет наличия независимых систем наведения система способна вести огонь сразу по двум целям. Предполагается, что несколько «Хризантем» способны противостоять в обороне значительно превосходящим силам противника. Такие характеристики вызвали восхищение у аналитиков Sohu.

Ранее американские аналитики оценили возможности новейших российских ракетных зенитных комплексов С-500 «Прометей». Они признали, что данные системы станут непреодолимой преградой для стратегических бомбардировщиков B-21 Raider Военно-воздушных сил США.