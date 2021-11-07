Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:17
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
16:59
Общество
Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
Все новости

Куба и Крым оказались популярными направлениями для поездок у россиян на Новый год
Общество
Куба и Крым оказались популярными направлениями для поездок у россиян на Новый год
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 7 ноября. Наиболее популярные направления для путешествий на новогодние праздники у россиян перечислила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Жители России чаще всего выбирают для отдыха на Новый год и праздничные каникулы Кубу, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Крым, Доминиканскую Республику или Мальдивы. Важным фактором выбора в условиях пандемии является действующее авиасообщение.

«Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путевку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат», — дала рекомендации Осипова в беседе с URA.RU.

Аналитики сервиса OneTwoTrip, в свою очередь, выяснили, что 81% жителей России хочет уехать на зиму в теплые страны, сообщалось ранее. Лучшими направлениями для путешествий респонденты назвали Таиланд и Индонезию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Куба и Крым оказались популярными направлениями для поездок у россиян на Новый год
новый год отдых путешествия
Комментировать