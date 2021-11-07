Куба и Крым оказались популярными направлениями для поездок у россиян на Новый год

Москва, 7 ноября. Наиболее популярные направления для путешествий на новогодние праздники у россиян перечислила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Жители России чаще всего выбирают для отдыха на Новый год и праздничные каникулы Кубу, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Крым, Доминиканскую Республику или Мальдивы. Важным фактором выбора в условиях пандемии является действующее авиасообщение.

«Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путевку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат», — дала рекомендации Осипова в беседе с URA.RU.

Аналитики сервиса OneTwoTrip, в свою очередь, выяснили, что 81% жителей России хочет уехать на зиму в теплые страны, сообщалось ранее. Лучшими направлениями для путешествий респонденты назвали Таиланд и Индонезию.