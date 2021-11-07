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Умер бывший вице-президент компании РЖД Вадим Морозов
Общество
Умер бывший вице-президент компании РЖД Вадим Морозов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 7 ноября. Ушел из жизни последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Вадим Морозов. Ему было 67 лет, передает ТАСС.

Должность министра путей сообщения России Морозов занимал с 2003 по 2004 год. После этого президент Владимир Путин упразднил Министерство. Далее Морозова назначили вице-президентом РЖД, на этом посту он пробыл до 2015 года. Кроме того, в 2018-2019 годах Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта.

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