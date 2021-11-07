Пресс-секретарь Зеленского Никифоров поставил под сомнение работу «нормандского формата»

Киев, 7 ноября. Продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом, сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По мнению представителя Владимира Зеленского, сейчас политическая повестка «нормандского формата» под большим вопросом, а говорить о теме экологии вовсе не приходится.

«Никак не могут договориться по следующему саммиту в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — пояснил Никифоров журналистам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не пытается уйти от встречи в рамках «нормандского формата». По его словам, именно Киев ничего не сделал для выполнения договоренностей по Донбассу. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва до сих пор не получила реакции на свои предложения об итоговом документе потенциальной встречи лидеров стран «нормандского формата».