Глава Сбербанка Греф перечислил главные причины энергетического кризиса в Европе

Москва, 7 ноября. Обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа спровоцировали энергокризис в ЕС, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В основе ситуации на газовом рынке Европы, отметил Греф в интервью РИА Новости, лежат, в том числе, ошибки при планировали странами региона своего энергоперехода. Кроме того, он согласился с президентом России Владимиром Путиным, который отметил, что европейские регуляторы допустили оплошность при отказе от долгосрочных контрактов по газу.

«Однако уже сейчас очевидно, что декарбонизация российской экономики должна базироваться на формировании устойчивой корзины низкоуглеродных источников энергии, включая атомные и гидроэлектростанции, а также газовую генерацию, оснащенную системами улавливания и захоронения углекислого газа», — резюмировал Греф.

Глава Сбербанка ранее оценил ситуацию на рынке кредитования в России. В том числе он подчеркнул, что ипотека на сегодняшний день является единственным доступным инструментом покупки недвижимости для большинства граждан страны.