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Британская компания M&S раздала сотрудникам бейджики с указанием гендерного местоимения

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 16:10
Общество
Британская компания M&S раздала сотрудникам бейджики с указанием гендерного местоимения
Global Look Press  /  Belinda Jiao/Keystone Press Agency

Лондон, 7 ноября. Британская компания Marks & Spencer (M&S), занимающаяся производством одежды, начала раздавать своим сотрудникам бейджики с указанием гендерного местоимения.

M&S придумала новый способ обеспечения гендерного равенства. Для этого компания стала использовать новые бейджики с информацией о сотрудниках с указанием предпочтительного местоимения, которое при обращении должен использовать клиент. Об этом сообщает издание The Sun.

Производитель распространил свое новшество на работников магазинов и офисов, расположенных на территории Великобритании. На именных табличках отныне содержатся сведения с местоимениями: «Он / Он / Его», «Она / Ее / Ее» и «Они / Они / Их». При этом с идеей внести изменения в бейджики выступили сами сотрудники.

Компания Lego ранее объявила о планах перестать делить продукцию в зависимости от полового признака. Теперь производитель намерен начать активно бороться с гендерными стереотипами.

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гендерное равенство местоимения бейджики
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