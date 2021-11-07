Китай рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии

Пекин, 7 ноября. Грядущая зима станет проверкой на прочность для энергетического баланса Китая. Как пишет ТАСС со ссылкой на Государственную электросетевую корпорацию КНР, страна может испытать дефицит электроэнергии.

Подобная ситуация складывается в связи с сезонным ростом спроса на электричество, объяснили в госкорпорации. В это время, как отмечается в заявлении, также снижается уровень воды во многих реках, что приводит к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Власти Китая заверили, что сделают все для обеспечения энергетической безопасности и социально-экономической стабильности. В рамках этого не исключено введение ограничений на работу компаний, потребляющих много энергии.

Тем временем эксперты сообщают, что на китайский рынок энергетических ресурсов скоро могут пройти Соединенные Штаты, которые имеют возможность неплохо заработать на кризисе. Аналитики обращают внимание, что Пекин уже подписал с Вашингтоном соглашение о закупке СПГ.