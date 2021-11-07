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Фрегат «Адмирал Эссен» провел учения на фоне захода кораблей ВМС США в Черное море
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» провел учения на фоне захода кораблей ВМС США в Черное море
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Севастополь, 7 ноября. Фрегат «Адмирал Эссен» Военно-морского флота России провел учения по прикрытию пункта базирования кораблей от авиаудара условного противника. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Согласно замыслу учений, самолеты «оппонента» вылетели в направлении Крыма. Во время тренировки расчет противовоздушной обороны фрегата взял на сопровождение и ликвидировал цели с помощью зенитного ракетного удара.

«Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс», — говорится в сообщении.

Маневры состоялись на фоне захода судов Военно-морских сил США в Черноморский регион. Эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря 30 октября, а корабль Mount Whitney – 4 ноября.

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