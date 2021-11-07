Люди с ограниченными возможностями стали участниками волонтерского отряда в Приморье

Уссурийск, 7 ноября. Уникальный волонтерский отряд появился в городе Уссурийске, в Приморском крае. Его участниками стали люди с ограниченными возможностями.

Инвалидная коляска и костыли не помешали добровольцам уникального отряда помогать жителям Уссурийска, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Начинающие волонтеры познакомились со своими опытными коллегами из отряда «Тепло рук» и организации «Серебряные добровольцы». Знакомство состоялось в эко-парке «Изумрудная долина», пишет ИА UssurMedia.

«Эти ребята талантливы. Поэтому мы решили создать команду волонтеров, дать им веру в то, что у них есть безграничные возможности для того, чтобы повести других за собой», — поделилась идеей создания отряда депутат Думы УГО, руководитель благотворительного фонда «Сохрани Жизнь» Анна Павлова.

Депутат в течение многих лет помогала оказавшимся в трудной ситуации семьям. Она обратила внимание, что по достижению совершеннолетия молодые люди с ограниченными возможностями перестают вести активную жизнь и общаются только в социальных сетях. Тогда и родилась идея создать подобный отряд.

Ранее инвалид-колясочник Наталья Якушева из Армавира начала заниматься волонтерской деятельностью. Россиянка помогает людям, которые попали в сложную ситуацию.