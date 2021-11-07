«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Екатеринбург, 7 ноября. Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в рамках матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 0:0.

На 51-й минуте сине-бело-голубые остались вдесятером — полузащитник Клаудиньо пошел в жесткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямое удаление.

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Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что вратарь Станислав Крицюк не сыграет против «Урала» из-за травмы. Место в воротах занял Михаил Кержаков. После 14 туров сине-бело-голубые продолжают лидировать в РПЛ, в активе команды 30 очков.

Напомним, в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака проиграли туринскому «Ювентусу» (2:4). Петербуржцы занимают третье место в своем квартете, на групповом этапе «Зениту» осталось провести ответные матчи против «Челси» и «Мальме».