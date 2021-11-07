Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:16
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
16:59
Общество
Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
16:59
Экономика
Билл Гейтс: не все нефтяные компании переживут энергопереход
Все новости

«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
Спорт
«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Екатеринбург, 7 ноября. Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в рамках матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 0:0.

На 51-й минуте сине-бело-голубые остались вдесятером — полузащитник Клаудиньо пошел в жесткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямое удаление.

«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
Prt Scr matchtv.ru /

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что вратарь Станислав Крицюк не сыграет против «Урала» из-за травмы. Место в воротах занял Михаил Кержаков. После 14 туров сине-бело-голубые продолжают лидировать в РПЛ, в активе команды 30 очков.

Напомним, в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака проиграли туринскому «Ювентусу» (2:4). Петербуржцы занимают третье место в своем квартете, на групповом этапе «Зениту» осталось провести ответные матчи против «Челси» и «Мальме».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
футбол Зенит рпл Клаудиньо
Комментировать