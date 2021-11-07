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Очевидцы засняли надвигающийся на аэропорт Ванкувера смерч

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:58
Происшествия
Очевидцы засняли надвигающийся на аэропорт Ванкувера смерч
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Миша Зенитов

Ванкувер, 7 ноября. Канадцы стали свидетелями огромного смерча, надвигающегося на аэропорт Ванкувера. Очевидцы сняли мощное стихийное явление на видео и выложили ролик в Сеть.

На предоставленных местными жителями уникальных кадрах видно, как смерч стремительно набирает обороты, а его воронка увеличивается в размере и сильнее раскручивается. Также можно проследить, как ураган двигается именно в направлении воздушной гавани крупного канадского города.

«Это потенциально опасная для жизни ситуация», — прокомментировали природное явление на сайте министерства окружающей среды Канады.

Сотрудники ведомства предупредили жителей Ванкувера о надвигающемся смерче. Канадцам посоветовали «быть готовыми к суровой погоде».

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канада смерч аэропорт ванкувер
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