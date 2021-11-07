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Политолог Лазарев не верит, что Разумков станет новым президентом Украины
Политика
Политолог Лазарев не верит, что Разумков станет новым президентом Украины
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Киев, 7 ноября. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков вряд ли станет новым президентом Украины, считает политолог Александр Лазарев.

Как отметил эксперт, несмотря на небывалый рост популярности бывшего однопартийца президента Владимира Зеленского Разумкова, он не верит, что политик станет новым главой государства. Все дело в том, что люди разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки, говорит он.

«За последние семь лет уровень покупательной способности обрушился в четыре раза, произошла деиндустриализация, это сказывается на жизни конкретного человека», — цитирует Лазарева издание «Украина.ру».

Новым президентом может стать политик левоцентристской направленности, который будет делать ставку на идеи социальной справедливости. В ходе предвыборной кампании он отойдет от лозунгов о вступлении в НАТО или ОДКБ, поэтому избиратели захотят ему верить, считает эксперт. Политолог отметил, что рейтинг Зеленского упал на фоне резкого снижения уровня жизни в стране и роста коммунальных тарифов.

Как считает политолог Андрей Золотарев, в качестве альтернативы Зеленскому олигархи предложили кандидатуру Разумкова. Сейчас Зеленский является лидером антирейтинга среди политиков страны, обогнав даже своего предшественника Петра Порошенко, отметил он.

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украина зеленский лазарев разумков
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