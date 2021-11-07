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На юго-востоке Ирана стартовали крупномасштабные военные учения

Весь мир
На юго-востоке Ирана стартовали крупномасштабные военные учения
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 7 ноября. В Иране начались крупномасштабные учения «Зульфакар-1400» с участием всех видов вооруженных сил. Мероприятие проходит на обширных территориях в южной части страны в присутствии экспертов из генерального штаба и оперативного командования «Хатем аль-Анбия».

К маневрам привлечены несколько бригад механизированной и морской пехоты, а также воздушно-десантных подразделений, отмечено активное применение различных видов техники и вооружения. Войска задействуют подводные и надводные суда, истребители-бомбардировщики, самолеты заправочной авиации, беспилотники различного назначения, бронетехнику, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также комплексы противовоздушной обороны.

Основной этап учений начался 7 ноября. Войска отработали отражение нападения противника с моря, при этом морпехи и силы береговой обороны препятствовали высадке тяжеловооруженных подразделений противника, в роли которого выступала часть иранских отрядов. Отдельное внимание при этом уделялось методам ассиметричной войны — засадным действиям и маневренному бою легковооруженных групп, которые активно используют принцип внезапности и складки местности. Одновременно по надводным и подводным целям противника совершены пуски торпед и ракет с боевых кораблей, быстроходных катеров и самолетов.

Обыгрывался и противоположный сценарий — взаимодействие воздушного и морского десанта при захвате целей противника в прибрежных районах. Как сообщил один из руководителей учения адмирал Сейед Махмуд Мусави, тактика действий легковооруженных групп, поддерживаемых огнем артиллерии и оперативно снабжаемых разведывательной информацией с БПЛА и самолетов, получила положительную оценку наблюдателей. Помимо участия в боевых операциях, военнослужащие будут отрабатывать перехват данных противника с помощью акустической, оптико- и радиоэлектронной разведки с одновременной постановкой помех на всех частотах.

Мусави подчеркнул, что учения должны продемонстрировать враждебным силам военную мощь Исламской республики. Адмирал отметил, что Иран всегда стремился к защите мира и стабильности в регионе, в то время как внешнее вмешательство в дела Ближнего Востока всегда приводило лишь к эскалации напряженности.

Ответ Израилю и США

Учения начались вскоре после конфликта между кораблями ВМС США и иранского Корпуса стражей Исламской революции в Оманском заливе. Тегеран ранее сообщил, что подразделение быстрого реагирования КСИР с применением быстроходных катеров и беспилотников смогло установить контроль над танкером, ранее захваченным американцами, предотвратить повторную попытку абордажа и направить нефтевоз в свой порт.

Вашингтон же назвал подобные заявления абсурдными и подчеркнул, что не намеревался атаковать грузовое судно. Опубликованное СМИ Исламской республики видео, на котором показана стычка эсминца ВМС США и катеров КСИР, американские власти списали на недавний «захват иранцами вьетнамского танкера».

Также начавшиеся учения могут быть ответом на действия Тель-Авива, который в последнее время все чаще заявляет о готовности самостоятельно атаковать Иран. Ранее руководство Минобороны Израиля выделило 1,5 млрд долларов из бюджета на 2022 год для закупки самолетов, которые предназначены для участия в нападении на территорию Исламской республики.

Власти еврейского государства активно проводят учения и тренировки по противодействию иранской угрозе и нанесению превентивного удара. Израильская авиация в прошлом месяце отрабатывала пуски ракет по целям, имитирующим иранские критически важные объекты, в том числе связанные с ядерной программой. В октябре Тель-Авив провел учения ВВС «Голубой флаг-21», в которых приняли участие восемь иностранных государств, а в настоящее время на юге Израиля продолжаются совместные с США тренировки подразделений быстрого реагирования и специального назначения. В обоих случаях целью заявлено противодействие угрозе со стороны Ирана.

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