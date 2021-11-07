Захарова напомнила, что только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники в Донбассе

Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый инцидент с беспилотниками в Донбассе, где под обстрел дрона ВСУ попали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) .

Взрыв произошел примерно в 20-30 метрах от патруля. Об этом Захарова написала у себя в Telegram-канале.

«Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима», — говорится в сообщении.

Она напомнила, что применять беспилотники в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ. Поэтому Киев вновь нарушает Минские соглашения, что «убивают надежду украинцев на мирную жизнь», считает представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о скоплении российских военных «на границе с Украиной». По ее словам, подобные кампании направлены на дискредитацию РФ.