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Захарова напомнила, что только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники в Донбассе
Армия
Захарова напомнила, что только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники в Донбассе
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый инцидент с беспилотниками в Донбассе, где под обстрел дрона ВСУ попали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) .

Взрыв произошел примерно в 20-30 метрах от патруля. Об этом Захарова написала у себя в Telegram-канале.

«Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима», — говорится в сообщении.

Она напомнила, что применять беспилотники в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ. Поэтому Киев вновь нарушает Минские соглашения, что «убивают надежду украинцев на мирную жизнь», считает представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о скоплении российских военных «на границе с Украиной». По ее словам, подобные кампании направлены на дискредитацию РФ.

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Все новости / Армия / Захарова напомнила, что только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники в Донбассе
украина донбасс обсе захарова мид рф
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