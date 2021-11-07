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Бразильские ученые протестуют против Жаира Болсонару
Весь мир
Бразильские ученые протестуют против Жаира Болсонару
Global Look Press  /  R4924_italyphotopress / www.imago-images.de

Бразилиа, 7 ноября. 25 бразильских ученых, удостоенных Национального ордена за заслуги в науке, коллективно отказались от награды в знак протеста против действий президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Globo.

Ученые приняли это решение после того, как глава государства вычеркнул из списка награждаемых двух кандидатов, включая ученого, доказавшего неэффективность хлорохина против COVID-19. Президент неоднократно выступал с заявлениями об эффективности данного лекарства от малярии для лечения коронавируса, несмотря на рекомендации ВОЗ.

Крайне правый президент назначил 24 человека для получения медали благодаря важному вкладу в сферу науки и технологий. Однако два дня спустя он исключил двух кандидатов их списка без объяснения причины. Одним из них был доктор Маркус Ласерда, доказавший неэффективность хлорохина против коронавируса. Вторым кандидатом была Адель Бензакен, уволенная из Министерства здравоохранения после вступления в должность Болсонару по причине публикации брошюры о транс-мужчинах.

В ответ на действия президента ученые выразили свое возмущение и сообщили об отказе от награды в официальном письме.

«Это еще одно явное доказательство преследования ученых и новый шаг правительства по систематическому нападению на сферу науки и технологий», — написано в сообщении.

Болсонару многократно подвергался критике от лица научного сообщества по причине неприятия с его стороны научных результатов и распространения ложной информации, особенно о пандемии COVID-19.

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