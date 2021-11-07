Все против всех: покушение на премьера Ирака стало следствием провальной политики Запада

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми подвергся покушению в ночь на 7 ноября, находясь в собственной резиденции. Чиновник не пострадал, что подтверждается его последующим выступлением на национальном телевидении.

В связи с этим инцидентом возникает ряд вопросов — к примеру, о том, кто несет ответственность за нападение и как данное событие связано с политическим напряжением в республике, и, в конце концов, о будущем самого Аль-Казыми.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобрала детали покушения и его место в картине тлеющего иракского противостояния вместе с независимым обозревателем Дмитрием Бабичем.

Ночная атака

Как официально сообщили иракские правоохранительные органы, дом премьер-министра в «зеленой зоне» Багдада подвергся нападению трех дронов со взрывчаткой в промежутке между двумя и тремя часами ночи. Два из них якобы оказались сбиты, однако третий достиг резиденции и детонировал. В результате различные ранения получили десять сотрудников охраны.

Через несколько часов чиновник выступил в прямом эфире, будучи одетым в белую рубашку и выглядя спокойным. Выступление имело целью опровержение слухов о его ранении или даже гибели.

«У меня все хорошо, хвала Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности на благо Ирака. <…> Трусливые ракетные и беспилотные атаки не строят родину и не строят ее будущее», — написал он также в своем Twitter-аккаунте.

С утра 7 ноября в поврежденной резиденции проводятся следственные действия, премьер перевезен в безопасное место. Министерство внутренних дел республики уже охарактеризовало случившееся как теракт.

Реакция

Комментарии на тему нападения не заставили себя долго ждать. Атаку осудили Иран, Соединенные Штаты, ряд арабских стран, Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Кроме того, публично Аль-Казыми поддержали президент Ирака Бархам Салех, лидер Иракского Курдистана Нечирван Барзани, шиитский аятолла Муктада ас-Садр.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани не выдвинул конкретных обвинений, но отметил, что произошедшее является результатом деструктивного иностранного влияния и длительной оккупации, привнесшей в Ирак нестабильность, разлад, и подрыв безопасности. Во многом это стало возможным за счет поддержки антиправительственных группировок.

Покушение произошло вскоре после драматичных событий 5 ноября, когда в «зеленую зону» прорвались протестующие, недовольные результатами состоявшихся 10 октября парламентских выборов. Дело в том, что проиранские шиитские фракции потеряли существенное количество депутатских кресел, и их сторонники вышли на улицы. Демонстрации быстро переросли в беспорядки, и силовикам пришлось применять слезоточивый газ и открыть стрельбу пулями с резиновой оболочкой, в результате чего один человек погиб и около сотни попали в больницы.

Protests against Iraq election results turn violent. https://t.co/VCLam9X7y6 Supporters of political parties that suffered losses in last month’s polls clash with security forces outside Baghdad’s Green Zone. — Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) November 7, 2021

Командование отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» открыто обвинило Аль-Казыми в смерти протестующего, члены проиранских формирований посетили его похороны 6 ноября. Это, в свою очередь, породило версию о причастности шиитского ополчения к покушению на премьер-министра из соображений мести.

Впрочем, эта версия слишком очевидна, и ее поспешил опровергнуть представитель проиранского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» Махмуд ар-Рубай, предположивший, что атака является «спектаклем» правительства.

«Я полагаю, что это сфабрикованное покушение с целью сокрытия вчерашних преступлений ввиду озабоченности [властей] общественным мнением», — сказал он.

Yeah, something shady is definitely going on. This is not the first time that Mustafa Al-Kadhimi has faked his assassination.#Iraq #AlKadhimi https://t.co/g5j8hBi43n — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) November 7, 2021

Как бы то ни было, полиция не спешит выдвигать обвинения и проводит планомерное расследование.

Нота гражданской войны

Эксперт Дмитрий Бабич с недоверием воспринял версию о причастности шиитских ополчений к покушению на Аль-Казыми. Во-первых, Иран, от которого они зависят, в числе первых осудил атаку, заключив, что это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Во-вторых, в случае их причастности остается неясной мотивация.

«Не понятно, что так сильно не устраивает шиитские милиции. Они сохраняют влияние в стране, хоть и, быть может, они недовольны итогами прошедших выборов. Ирак со времен свержения Саддама Хусейна управляется или с участием шиитов, или напрямую шиитами, как это было при премьере Нури аль-Малики. <…> Допустим, они бы его (Аль-Казыми — Прим. ред.) убили. Разве это укрепило бы власть шиитов в стране?», — отмечает обозреватель.

Собеседник рассматривает произошедшее как проявление закрытой гражданской войны между суннитами и шиитами, активная фаза которой имела место в минувшее десятилетие.

Civil war goes on MT@Stratfor:ISIS is re-asserting in Sunni areas of Iraq...more opposition in Kurdish and Shia areas pic.twitter.com/gwfunu6frU — Damir Črnčec (@DamirCrncec) June 12, 2014

Сунниты в Ираке традиционно составляют меньшинство, но они более воинственны, лучше организованы и исторически они правили этими землями. Примечательно, что три из четырех погибших американских военнослужащих в Ираке убиты именно этой религиозной группой. То есть не исключено, что за нападением на резиденцию Аль-Казыми стоят суннитские силы.

Обращает на себя внимание и исполнение покушения. Использование дронов для насилия — заданная американцами мода, напоминает эксперт, добавив, что сегодня это стало приемлемым методом ведения боевых действий.

«Это в чем-то похоже на химическое оружие — весь ужас в том, что когда его начинает применять одна сторона, другая считает себя вправе действовать так же. США первыми легитимизировали применение дронов, и теперь их используют все, кому не лень. Таким образом и на Мадуро покушались, и пытались атаковать нашу базу в Хмеймиме», — сообщил Бабич.

Подобное противостояние, несколькими годами ранее вылившееся в вооруженные столкновения и подспудно продолжающееся сейчас, оказалось возможным благодаря уничтожению Западом структуры иракского государства и попытки выстраивания в ней ультралиберальной системы на американский манер.

This is a war story about the CIA agents and Green Berets who were "snoopin' and poopin'" in Iraq months before the invasion 15 years ago:https://t.co/Rm1zpj5SZn pic.twitter.com/giFWVomg7X — Task & Purpose (@TaskandPurpose) March 7, 2018

В результате Ирак — классический пример полного провала западной политики: построить плюралистическую демократию не удалось, однако получилось устроить гражданскую войну. Эта дроновая атака является ее элементом, считает собеседник.

«Иногда «просвещенный авторитаризм» лучше, чем борьба всех против всех. А выборы там воспринимают именно как войну всех против всех: "Если моя группировка не победила, то я поправлю ситуацию вооруженным путем"», — объясняет Бабич.

Что же с Аль-Казыми?

Новоизбранный парламент в скором времени должен утвердить кандидатов на роли президента, спикера парламента и премьер-министра. У пережившего покушение чиновника шансы удержать за собой пост туманны, что вырастает из его довольно невысокой популярности.

Ирак никак не может обрести харизматичного лидера, который пользовался бы общим уважением и вывел бы страну на стабильный путь развития. Иракцы не воспринимают Аль-Казыми как вождя, которому можно доверять. Эта фигура не способна объединить нацию — и в этом вновь «заслуга» Запада, считает собеседник ФАН.

«Я не сторонник теорий заговора, однако у меня возникает такое ощущение, что сами кураторы этого процесса в Вашингтоне придерживаются принципа не давать какому-то сильному лидеру получить власть в тех странах, где они в какой-то момент обрели влияние», — добавил он.

Если бы появился человек, которому удалось примирить шиитов и суннитов, сделать так, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, обеспечить власть закона в стране, выстроить стратегию развития на десятилетия вперед а не до весны, то это была бы уже независимая страна, что для США нежелательно.

По большому счету для Ирака не так важно, удержит ли Аль-Казыми пост и даже погибнет ли он: в рамках выстроенной Вашингтоном системы власти на его место не придет значительно более эффективный и компетентный руководитель.

Впрочем, вокруг этой фигуры накопилось существенное количество недовольства, возмущения и даже ненависти, ввиду чего не исключен вариант отстранения Аль-Казыми от власти ради кратковременного снижения напряжения в обществе.