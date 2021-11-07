Жена бывшего мужа Волочковой похвасталась снимками в день первой годовщины свадьбы

Москва, 7 ноября. Известная телеведущая Елена Николаева поделилась фотографиями со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Вдовиным в день годовщины. Торжество экс-супруга балерины Анастасии Волочковой состоялось 6 ноября 2020 года.

В прошлом году 35-летняя телезвезда стала супругой бывшего мужа Волочковой и мачехой дочери балерины Ариадны. В своем Instagram-аккаунте жена Вдовина рассказала о своем счастье и похвасталась кадрами.

«Знаете, мне всегда казалось чем-то надуманным эти официальные регистрации — ну, живем ведь, все хорошо. Но, честно говоря, все меняется. Вот вроде бы вы еще минуту назад просто любящие друг друга люди, и вот вы — муж и жена. И это важно», — написала она.

Подписчики аккаунта пришли в восторг от нежных снимков с церемонии. Многие даже отметили, что известный бизнесмен заметно преобразился от заботы любящей жены.

Кроме того, этот год для супругов станет особенно счастливым — Николаева ждет ребенка. Телеведущая в скором времени родит брата для дочери Волочковой. Для ее мужа наследник станет пятым по счету ребенком.

Ранее стало известно, что спустя немалое количество неудачных попыток известная балерина наконец встретила свое счастье. Экс-артистка Большого театра представила своего возлюбленного и по случаю обратилась к его бывшим пассиям.