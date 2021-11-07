Президентский совет Ливии отстранил от работы министра иностранных дел

Триполи, 7 ноября. Президентский совет Ливии в качестве меры предосторожности отстранил от работы министра иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлу Мангуш.

Власти приступили к расследованию административных нарушений, приписываемых главе МИД, которые заключаются в проведении внешней политики без согласования с Президентским советом. Накануне постановлением № 44 от 2021 года Наджле Мангуш запретили выезжать за пределы страны до завершения разбирательств и принятия решения по результатам.

Министр заявляла, что Триполи может сотрудничать с Вашингтоном в вопросе экстрадиции ливийского офицера Абу Аджилы Масуда, обвиняемого по делу о взрыве американского авиалайнера над шотландским Локерби в 1988 году. Самолет Boeing-747 компании Pan American выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк. Погибли 270 человек, в том числе 190 граждан США.

Случившееся остается самым смертоносным террористическим актом, когда-либо имевшим место в Великобритании, и вторым в истории Соединенных Штатов. Глава дипломатического ведомства подчеркнула, что ливийское правительство понимает боль и печаль семей жертв, но закон нужно уважать.

По ее словам, Триполи и Вашингтон сотрудничают, поэтому в деле «грядут положительные результаты». Вместе с тем офицер Абу Аджила Масуд находится под стражей в столице по несвязанным обвинениям.

Примечательно, что ПНЕ отклонило решение Президентского совета отстранить Наджлу Мангуш, поскольку подобные меры вправе принимать исключительно премьер. Кабмин поручил главе МИД «продолжить работу в том же темпе».

Ранее министра иностранных дел обвинили в измене за намерение передать США гражданина страны. Депутат Палаты представителей расценил поступок как предательство. Ливийская организация по правам человека призвала госорганы и граждан выступить против Наджлы Мангуш, чтобы не допустить угроз национальной безопасности.