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Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 7 ноября. Бизнесмен Виктор Захаров попал в одну из московских клиник с коронавирусом нового типа. Подробностями состояния поделилась его жена, известная российская певица Маша Распутина.

Супруги вместе подхватили вирус, и если 57-летняя артистка довольно быстро пришла в себя, то ее супруг попал в реанимационное отделение. За здоровье предпринимателя борются медики, но ситуация все еще остается сложной. Распутина призналась, что из-за кислородных аппаратов у Захарова болит глотка и он почти не может говорить.

«Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо», — отметила певица в беседе с корреспондентом kp.ru.

Сама артистка довольно быстро пришла в себя и уже вернулась на работу в проект «Суперстар! Возвращение», где сидит в жюри. По словам Распутиной, медики внимательно следят за ее восстановлением.

«Врачи были очень хорошие, сейчас реабилитация проходит, за мной следят», — поделилась звезда.

Последнее время семья Распутиной пользуется повышенным вниманием у СМИ. Ранее стало известно, что ее младшая дочь Мария обвиняет своего сводного брата в растлении. Из-за этого 20-летняя девушка устроила драку в эфире программы на телеканале «Россия-1».

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здоровье захаров распутина коронавирус
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