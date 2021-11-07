Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара

Москва, 7 ноября. Поющая ведущая Ольга Бузова раскрыла детали расставания с Московским художественным академическим театром имени Максима Горького (МХАТ). Звезда планирует обратиться в суд из-за невыплаченных гонораров.

Звезда телестройки «Дом-2» в этом году решила расширить сферу своего влияния и выступила на сцене московского театра. Однако ее участие в «Чудесном грузине» порадовало далеко не многих, среди них оказался и новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман. После прихода на должность он тут же отменил постановку.

В своем Instagram-аккаунте Бузова рассказала, что об отмене спектакля ей сообщили в SMS. Кроме прочего, по словам певицы, она не получила обещанный гонорар — за два выхода на сцену ей должны были выплатить 450 тысяч рублей. Эту ситуацию она не планирует так просто оставлять и готовится обратиться в суд.

«Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила артистка корреспондентам телепрограммы «Ты не поверишь!».

Однако конфликт с Бузовой не единственное резкое решение Кехмана. Вместе с отменой спектакля «Чудесный грузин» он уволил художественного руководителя Эдуарда Боякова, заставив его написать заявление до окончания пятилетнего контракта.

Ранее стало известно, что после скандального ухода театрала новый гендиректор МХАТа избавился от любого упоминания о нем. Имя Боякова убрали из списка великих руководителей театра, который висел на здании в Москве.