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Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 7 ноября. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст затронул тему скандала вокруг комедийного проекта «Игра» на ТНТ. Продюсер оказался возмущен концепцией шоу, которое обвинили в сходстве с КВН.

Телепроект «Игра» на канале ТНТ привлек к себе внимание тем, что напомнил зрителям знаменитую программу КВН. Сперва ведущий Первого канала Александр Масляков назвал аморальным повторение концепции и высокие ставки для участников.

Вскоре продюсер Эрнст поддержал коллегу. Гендиректор Первого канала перед объявлением итоговых оценок на Кубке мэра Москвы отпустил шпильку в адрес боссов ТНТ, намекнув на воровство идеи для «Игры».

«Кто выиграет, кто проиграет — разницы нет. Мы уверены, что вы будете продолжать играть в настоящую игру, а не ворованную», — заявил продюсер.

Незадолго до этого шоу «Игра» выбыло из сетки вещания ТНТ. Эта новость мгновенно навела зрителей на мысль о решении канала полностью отказаться от проекта из-за скандального эпизода с комиком Денисом Дороховым, который поцеловал другого участника.

Юморист Гарик Мартиросян прокомментировал слухи о закрытии шоу. Артист отметил, что съемки многих проектов перенесли из-за коронавируса.

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