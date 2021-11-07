Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 15:47
15:46
Происшествия
Москвичка увидела в Сети порноролик со своим участием и написала заявление об изнасиловании
15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
15:36
Происшествия
Задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд
15:35
Шоу-бизнес
Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара
15:34
Весь мир
Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима
15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
15:33
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
15:32
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
15:30
Армия
Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей
15:29
Происшествия
Пожарные потушили горящую траву рядом с Мамаевым Курганом в Волгограде
Все новости

Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
flickr.com

Киев, 7 ноября. Офис президента Украины Владимира Зеленского не имеет информации о сосредоточении российских военных на границе двух стран, заявил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого обсуждались также вопросы безопасности. На собрании присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, отметил пресс-секретарь.

«Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она», — уточнил Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает военных внутри своей территории по своему усмотрению. Эти действия не угрожают другим странам, добавил он.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
украина сергей никифоров офис Зеленского
Комментировать