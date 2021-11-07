Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»

Киев, 7 ноября. Офис президента Украины Владимира Зеленского не имеет информации о сосредоточении российских военных на границе двух стран, заявил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого обсуждались также вопросы безопасности. На собрании присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, отметил пресс-секретарь.

«Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она», — уточнил Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает военных внутри своей территории по своему усмотрению. Эти действия не угрожают другим странам, добавил он.