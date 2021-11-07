Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей

Вашингтон, 7 ноября. Милитаристы, желающие бросить вызов Москве, должны внимательнее изучать историю. Так читатели прокомментировали публикацию офицера ВМС США Брайана Харрингтона, призывавшего «вытеснить» Россию из Черного моря.

В статье для издания The Hill, которую приводит «ПолитРоссия», автор признал, что сейчас неоспоримым преимуществом в Черноморском регионе обладает именно РФ. Ее ракетные комплексы «Калибр» и «Бастион», а также авиация не оставляют НАТО шанса закрепиться в акватории. Решить эту проблему Харрингтон предлагает за счет маневров с применением высокотехнологичных вооружений. При этом он считает важным объединение усилий стран Альянса с целью обойти ограничения конвенции Монтре по тоннажу военных кораблей.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Предложенный американцем сценарий вызвал в Сети бурную реакцию. Читатели разглядели в идее применить современные военные технологии банальный призыв приобретать у США новое оружие.

«Очередная попытка убедить других покупать оружие США», — написал один из комментаторов.

Другой читатель напомнил Харрингтону о наличии у России атомного подводного беспилотника «Посейдон». Аппарат способен стереть прибрежные города США за счет ядерного цунами.

«Свободу международных вод Черного моря гарантирует Россия. США там делать нечего», — подчеркивают пользователи Сети.

При этом они порекомендовали автору статьи внимательнее изучить историю и посмотреть, чем заканчивались попытки в чем-либо ограничить Россию.

Ранее начальник штаба ВМС Франции Пьер Вандье назвал растущее влияние российского флота проблемой для НАТО. Он также сравнил ВМФ РФ с «тираннозавром».