Джокович назвал большой битвой предстоящий финал «Мастерса» с Медведевым

Париж, 7 ноября. Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем поединке с действующим победителем Открытого чемпионата США (US Open) Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

Первая ракетка мира Джокович назвал предстоящий поединок большой битвой и отметил, что россиянин допускает все меньше ошибок.

«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться. Но я тоже хорошо чувствую себя на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне», — цитирует серба журналист Саша Озмо в Twitter.

Джокович выразил надежду, что ему удастся обыграть Медведева, несмотря на острые и мощные подачи россиянина.

Сербский теннисист играет в первом турнире после поражения в финале US Open 2021 года от Медведева. Вторая ракетка мира обыграла Джоковича в трех сетах — 4:6, 4:6, 4:6.