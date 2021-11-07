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Журнал Vogue описал главные тренды в окрашивании волос

Шоу-бизнес
Журнал Vogue описал главные тренды в окрашивании волос
instagram.com  /  @billieeilish

Наконец грядут светлые времена. Вернее, обесцвеченные. Это очевидно, и пример тому — фото Билли Айлиш, которое залайкали до отказа. Певица продемонстрировала самое неожиданное для всех перевоплощение. Она стала блондинкой. После этого звезды первой величины и супермодели поголовно стали пополнять ряды светлоголовых.

Журнал Vogue описал неожиданный феномен со всеми подробностями современного блонда. Вдохновения издание ищет у тех, кто уже решился на перемены во внешности.

Мастера, работавшего над преображением Билли Айлиш, зовут Лисса Ренн. Она занимается этим около шести лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если вы думаете, что стилист просто забыла затонировать волосы после обесцвечивания, то не спешите с выводами. На самом деле, все вовсе не так — это задумка.

«Блонд сегодня не должен быть слишком пепельным или серым», — рассказал изданию Vogue Россия владелец салона Hair Дэниел Мун.

Нынешний тренд носит название Old Hollywood Blonde и назван так в честь главных блондинок Голливуда XX века. Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Диана Дорс, по мнению стилистов, обязательно бы поддержали нынешний тренд. Естественно, что они и слыхом не слыхивали ни о модном нынче окрашивании airtouch, ни о фиолетовых шампунях. Полностью обесцвеченные волосы и теплый подтон смотрелись тогда в разы выигрышнее, особенно когда на них светили софиты.

Спустя какое-то время блонд стал любимым цветом рок-звезд. Ярким примером были Дебби Харри и Кортни Лав. А сегодня эту планку поддерживает Майли Сайрус. Она носит желтоватый блонд с отросшими корнями и стрижкой «шегги».

«Однотонный блонд выглядит классически и дерзко одновременно. В зависимости от укладки или ее отсутствия можно почувствовать себя как в элегантных 1950-х, так и в гранжевых 1990-х», — подчеркивает Дэниел Мун.

Модели не смогли устоять и быстро подхватили данный тренд. Блондинки теперь «в законе».

Главный тренд года total blonde выглядит классически и дерзко одновременно
celebjihad.com /

Первой была Айрис Лоу. Девушка не только обесцветила волосы, но и подстриглась под машинку. Следующей стала итальянка Виттория Черетти, которая приурочила такой образ к Met Gala. А вот британка Франческа Саммерс обесцветила еще и брови.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iris Law ???????? (@lirisaw)

Наша соотечественница Мария Скокова обесцветилась для показа Louis Vuitton «Весна-лето 2022», совершенно не сомневаясь в правильности выбора образа.

«Когда я получила звонок от моего агента, то без раздумий согласилась. Было приятно, что сам Николя Жескьер поддержал эту идею — ведь я и сама ждала этого момента на протяжении нескольких лет. Мои волосы не менялись даже в подростковом возрасте. Когда модельная карьера начинается в 14 лет, то у тебя нет права на ошибку», — поделилась Маша.

Результат в итоге получился более естественным, чем задумывался. Пряди были окрашены в разные оттенки, а к корням стилисты не притронулись.

Ранее сообщалось, как Наталья Орейро стала блондинкой ради роли в сериале.

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