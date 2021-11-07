Журнал Vogue описал главные тренды в окрашивании волос

Наконец грядут светлые времена. Вернее, обесцвеченные. Это очевидно, и пример тому — фото Билли Айлиш, которое залайкали до отказа. Певица продемонстрировала самое неожиданное для всех перевоплощение. Она стала блондинкой. После этого звезды первой величины и супермодели поголовно стали пополнять ряды светлоголовых.

Журнал Vogue описал неожиданный феномен со всеми подробностями современного блонда. Вдохновения издание ищет у тех, кто уже решился на перемены во внешности.

Мастера, работавшего над преображением Билли Айлиш, зовут Лисса Ренн. Она занимается этим около шести лет.

Если вы думаете, что стилист просто забыла затонировать волосы после обесцвечивания, то не спешите с выводами. На самом деле, все вовсе не так — это задумка.

«Блонд сегодня не должен быть слишком пепельным или серым», — рассказал изданию Vogue Россия владелец салона Hair Дэниел Мун.

Нынешний тренд носит название Old Hollywood Blonde и назван так в честь главных блондинок Голливуда XX века. Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Диана Дорс, по мнению стилистов, обязательно бы поддержали нынешний тренд. Естественно, что они и слыхом не слыхивали ни о модном нынче окрашивании airtouch, ни о фиолетовых шампунях. Полностью обесцвеченные волосы и теплый подтон смотрелись тогда в разы выигрышнее, особенно когда на них светили софиты.

Спустя какое-то время блонд стал любимым цветом рок-звезд. Ярким примером были Дебби Харри и Кортни Лав. А сегодня эту планку поддерживает Майли Сайрус. Она носит желтоватый блонд с отросшими корнями и стрижкой «шегги».