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За выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:24
Весь мир
За выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Манагуа, 7 ноября. За выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России. Ее возглавил депутат Госдумы и член КПРФ Дмитрий Новиков. Об этом сообщил новостной портал El 19 Digital.

В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии Российской Федерации. Также вместе с ними за выборами в Центральноамериканской стране будут наблюдают представители Южной Осетии. Новиков поблагодарил власти Никарагуа за то, что они дают возможность делегациям участвовать в избирательных и других процессах жизни страны.

«Хотя 2021 год еще не закончился, но никарагуанский народ получил три хороших подарка: первый — эффективный способ борьбы с пандемией, второй — возвращение к темпам экономического роста порядка 6-8%, а третьим подарком станет успешное проведение выборов», — сказал Новиков.

Российский депутат также отметил, что выборы — это важный шаг к суверенности страны.

«Я уверен, что 7 ноября здесь, в Никарагуа, они сделают большой и важный шаг в направлении развития населения», — заключил он.

Выборы в Никарагуа

Выборы в Никарагуа начнутся в 07:00 (16:00 по МСК), в них должны принять участие 4,5 млн человек. Жителям предстоит выбрать президента, вице-президента, а также депутатов национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Голосование должно закончиться в 18:00 (03:00 по МСК). За безопасностью во время волеизъявления будет следить более 15 тыс. военнослужащих. Согласно данным одного из последних опросов, правящий в Никарагуа Cандинистский фронт национального освобождения (FSLN) лидирует и получает 70,7% одобрения, 76,8% опрошенных поддерживают действующего президента Даниэля Ортегу, который баллотируется на пятый срок.

За выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России
wikipedia.org / 總統府 / CC BY 2.0

Конкуренцию ему составят пять кандидатов, из которых наиболее известен представитель правоцентристской Либерально-конституционной партии (PLC) Уолтер Эспиноса и лидер левой Никарагуанской партии христианского пути (CCN) Гильермо Осорно.

С начала июня в стране арестовали оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение в качестве кандидатов на выборы. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Эти действия вызвали осуждение со стороны США, ЕС и ООН, которые расценивают их как политические репрессии. В свою очередь правительство Ортеги называет заявления иностранных государств вмешательством во внутренние дела Никарагуа.

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