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Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
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После того, как в 2000 году был расформирован местный приют, 47 детей одновременно нашли здесь новые дома. Жительницы деревни договорились между собой и усыновили ребят.

Дети этих женщин подросли и теперь сами берут сирот из приюта. Таким образом, многодетные семьи в деревне стали нормой. В семье Фадюшиных проживает двадцать детей, из которых своих только трое. Хозяин семейства Сергей вспоминает, что первого ребенка они с женой взяли в 2001 году в 11-месячном возрасте и уже через год усыновили еще одного. Теперь парни выросли и продолжили эту добрую традицию, принимая в свою семью детей из приюта.

«Детей у нас много, действительно. Проезжаешь даже по остальным деревням, смотришь — нет столько молодежи, как у нас здесь. Летом особенно. На улицу вышел — постоянно детворы здесь полным-полно. Видно, что деревня, по крайней мере, еще живет», — рассказывает отец многодетного семейства Сергей Фадюшин.

По словам Сергея никаких особенных трудностей с воспитанием такого большого количества детей, они с женой не испытывают.

«Характеры абсолютно разные у всех, честно сказать. У кого-то спокойный, уравновешенный, — такие дети есть. Есть дети вспыльчивые. Дети разные по характеру. Есть сложные, есть попроще. Ко всем надо просто найти подход, я считаю», — поделился Сергей.

Мама Татьяна Фадюшина рассказывает, что их примеру следуют и многие соседи. А усыновление детей способствуют гармонизации отношений в семье.

«Акция была «Мама, найди меня». Дочь по телевизору увидела и говорит: «Мам, давайте возьмем ребенка? Мы все разойдемся, а как вы будете одни». И по моему примеру все стали брать. Там тоже сорок лет — взяли детей, там тоже сорок с лишним лет — взяли детей. Одна семья, друзья у нас были, как ни придешь, а они ругаются и ругаются. Я им говорю: «Возьмите вы пару детей и не будете ругаться». Оно так и вышло. Они взяли детей, и у них все скандалы прекратились», — рассказала Татьяна.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне Бархатово проживало 247 человек. Благодаря своей доброй традиции жители уверены, что их количество будет только расти, а значит и деревня будет жить лучше и веселее.

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