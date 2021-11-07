Иосиф Пригожин оценил шансы Гном Гномыча стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Москва, 7 ноября. Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался о будущем сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александра, которого все знают как Гном Гномыча.

Старший общий сын знаменитостей с раннего детства стоит на коньках. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Александру Плющенко светит яркая карьера в спорте. По его мнению, юный фигурист сможет завоевать золото на Олимпийских играх, повторив успех отца.

«Гном Гномыч не нуждается в рекламе. У него папа — олимпийский чемпион, и он тоже может стать, скорее всего, чемпионом. Он — человек», — отметил продюсер в программе «Ты не поверишь!».

По словам Рудковской, у ее восьмилетнего сына приличный заработок, который откладывается на его счет в банке. После достижения совершеннолетия мальчик сможет сам распоряжаться этими деньгами. Согласно информации в СМИ, Александр Плющенко может получать до 12 миллионов рублей в год за рекламные контракты.

Ранее о воспитании детей бизнес-леди высказалась известная исполнительница Анита Цой. Она считает, что из-за популярности в Сети и пристального внимания журналистов у подрастающих наследников звездной четы почти не остается выбора в будущем.