Китайские электрокары за последние десять лет подешевели в два раза

Москва, 7 ноября. Средняя стоимость китайских электрокаров с 2011 года сократилась практически вдвое, а в сегменте полноразмерных электромобилей цены упали в 2,75 раза, подсчитали аналитики JATO Dynamics.

По их мнению, вероятно, именно снижение цен стало причиной высокой популярности в Китае электрокара Wuling Hongguang Mini EV, созданным концерном SAIC совместно с General Motors. Его длина составляет всего 2,9 метра, а максимальная скорость — 100 километров в час. Машина вмещает четырех человек, а ее стоимость немного превышает 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Продажи китайских электрокаров за январь — сентябрь 2021 года выросли почти в три раза. Их доля на рынке КНР составляет 12,4%.

Минпромторг РФ ранее не поддержал инициативу Белоруссии по продлению действия нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили, поставляемые в ЕАЭС. Решение о беспошлинном ввозе машин с электрическим двигателем было принято в мае 2020 года и действует до конца текущего года.