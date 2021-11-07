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Разработчики перенесли релиз хоррора Scorn из-за производственных задержек

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:09
Общество
Разработчики перенесли релиз хоррора Scorn из-за производственных задержек
Prt Scr youtube.com  /  GameNews

Лос-Анджелес, 7 ноября. Хоррор Scorn, вдохновленный концепт-артами художника Ханса Гигера, вновь столкнулся со сложностями. Релиз игры перенесли на 2022 год.

Студия-разработчик Ebb Software подтвердила опасения фанатов о переносе хоррора Scorn на следующий год. Как оказалось, проект-долгострой отправился на полный пересмотр концепции. Об этом стало известно из официального послания, опубликованном на странице сервиса Kickstarter.

«Производственный ад — термин, который используют довольно часто. Его следует применять в отношении проектов, которые изменили нутро, и теперь авторы не знают, что с этим делать. К нашей продукции это не относится», — сказано в сообщении.

Студия отметила, что является неопытной командой и потому с пониманием относится к собственным ошибкам. Поэтому проект придется воссоздать практически заново, а 90% материала пришлось признать неподходящим — именно это стало причиной производственных задержек.

Хоррор основан на концептах, созданных художником Гигером, который прославился благодаря киновселенной «Чужих». Именно его стиль оказал влияние на создание экранизаций научно-фантастического романа «Дюна».

Геймерам также придется набраться терпения перед премьерой игры Elden Ring. Релиз проекта перенесли на 2022 год.

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игра гигер scorn
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