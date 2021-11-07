Тунисские рабочие погибли во время аварии на ливийском нефтяном месторождении

Триполи, 7 ноября. Двое тунисских рабочих погибли, а еще несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести после обрыва кабелей, которые удерживали плавучий резервуар на нефтяном месторождении Бури, расположенном рядом со средиземноморским побережьем северо-западного города Завия.

По информации генерального консульства Туниса в Ливии, тела обнаружили на платформе, пропавших не нашли, но достали из воды пятого рабочего и доставили в ближайшую больницу. Дипломатическое представительство соболезнует семьям погибших, а также надеется на скорейшее выздоровление пострадавшего гражданина.

Остальных мужчин ищут в координации с местными властями. Начались административные, охранные и юридические процедуры, связанные с репатриацией тел погибших на родину. Портовое управление Ливии подтвердило, что расследует гибель тунисских рабочих в сотрудничестве с компетентными органами.

Между тем эксплуатирующая месторождение Mellitah Oil & Gas Company сообщила, что трагическая авария случилась во время демонтажа и транспортировки резервуара танкера Sloug, который не использовали с 2017 года.

Ранее генпрокуратура Ливии арестовала члена совета директоров Национальной нефтяной корпорации по подозрению в получении незаконной выгоды, нанесении серьезного ущерба государственным фондам и злоупотреблении полномочиями.