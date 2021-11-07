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Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС
Экономика
Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом и других мероприятиях в графике главы государства сообщается в сюжете телеканала «Россия 1».

В связи с пандемией коронавируса участие Путина в саммите АТЭС состоится дистанционно.

Российский лидер также посетит пленарное заседание конференции по искусственному интеллекту. Ее проведет Сбербанк на следующей неделе к своему юбилею. Помимо этого, на грядущей неделе исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Владимир Путин откроет московский дом писателя на улице Достоевского.

В том числе на предстоящей неделе президент проведет заседание военно-промышленной комиссии, а также совещание с членами правительства.

В День народного единства президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Оно прошло в формате видеоконференции.

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