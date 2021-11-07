Симоньян и Кадыров обсудили по телефону драку кавказцев с москвичом

Грозный, 7 ноября. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян провела телефонный разговор с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым после резонансного случая с дракой кавказцев с жителем Москвы.

Соответствующее сообщение Кадыров написал в собственном Telegram-канале. По его словам, беседа прошла в уважительной манере.

«У нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей», — написал он.

Ранее стало известно, что Симоньян раскритиковала выходцев с Кавказа, которые вчетвером набросились на москвича с ребенком. После этого Кадыров уличил ее в попытке повысить свой рейтинг за счет обсуждения резонансной темы.