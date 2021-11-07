Журналист Зарубин анонсировал участие Путина в саммите АТЭС и заседании ВПК

Москва, 7 ноября. Озвучен рабочий график президента России Владимира Путина на предстоящую неделю.

Планами президента поделился журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, на новой неделе глава государства в дистанционном формате примет участие в саммите АТЭС. Кроме того, намечен еще ряд важных мероприятий и встреч.

«Сбербанк проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», — рассказал журналист.

По словам Зарубина, также на новой неделе Путин откроет московский дом Достоевского на одноименной улице в честь 200-летия со дня рождения писателя. Еще в графике главы государства запланировано проведение заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с членами правительства.

Ранее стало известно, что в конце ноября Путин встретится в Москве с президентом Палестины. Махмуд Аббас прилетит в Россию 23 ноября.