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Возможный кандидат в президенты Франции Земмур призвал к отказу от антироссийских санкций
Политика
Возможный кандидат в президенты Франции Земмур призвал к отказу от антироссийских санкций
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 7 ноября. Журналист и эссеист Эрик Земмур, который, вероятно, может принять участие в президентских выборах во Франции, выступил за отмену западных санкций против России.

По его словам, вопрос санкционных ограничений является первостепенным.

«Первая мера, которую стоит принять, — это отказаться от политики европейских и западных санкций. Это дружеский жест по отношению к нашим российским друзьям», — сказал он беседе с изданием Sputnik.

Вместе с тем спикер отметил, что выступает за усиление суверенитета Франции. Земмур добавил, что страна должна перестать подчиняться Соединенным Штатам и Германии.

Журналист пока не объявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента. Однако он ведет активную кампанию на телевидении и принимает участие в политических дебатах.

Ранее стало известно, что ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций по химоружию. В черном списке оказались десять человек.

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санкции россия франция
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