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Лотар Маттеус назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов
Спорт
Лотар Маттеус назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов
Global Look Press  /  Ulrich Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de

Мюнхен, 7 ноября. Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Как отметил футбольный эксперт Sky Sport, испанские команды, скорее всего, не смогут пройти далеко в престижном клубном турнире.

«Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «Бавария». Испанские команды? У «Барселоны» есть свои проблемы. «Атлетико» всегда был опасной командой, но он не так хорош, как «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». «Реал» без [Серхио] Рамоса потерял свою индивидуальность», — цитирует Маттеуса издание Marca.

Напомним, Россию в европейском турнире представляет петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака после четырех туров занимает третье место в своем квартете. Сине-бело-голубым осталось сыграть ответные матчи с лондонским «Челси» и шведским «Мальме». В четвертом туре групповой стадии ЛЧ «Зенит» на выезде проиграл туринскому «Ювентусу», который лидирует в группе с максимальным количеством очков — 12.

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