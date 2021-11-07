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Тысячи аргентинцев вышли на марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
Весь мир
Тысячи аргентинцев вышли на марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
twitter.com/Uyo_Ciudad  / 

Буэнос-Айрес, 7 ноября. Тысячи человек вышли на акции протеста в Буэнос-Айресе с требованиями равных прав для ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Демонстрации прошли через несколько недель после того, как правительство страны утвердило Национальный документ о небинарной гендерной идентичности, который дает возможность выбрать третий вариант пола — «не хочу определять».

Тысячи манифестантов собрались на исторической площади Мая с разноцветными флагами, чтобы отметить 30-й «марш гордости». Прошлогодний парад был отменен из-за пандемии коронавируса.

Участники поприветствовали тот факт, что Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, признавшей бинарную гендерную идентичность. При этом они призвали правительство предпринять дальнейшие действия для ЛГБТ-сообщества в судебной сфере, в области здравоохранения, полового воспитания, исторических репараций, институционального и полицейского насилия. Демонстранты напомнили об исчезновениях молодых людей в государстве, а также потребовали проводить политику транс-инклюзивности в сфере труда.

«Флаг ЛГБТИ развевается по всей стране на фоне великого торжества. После долгого времени на улицы вышла группа людей, которая придерживается нашей цели по созданию более справедливого, свободного и равного общества», — написал президент Альберто Фернандес на своей странице в Twitter.

В июле правительство ввело в аргентинское национальное удостоверение личности, помимо женского и мужского, «третий» пол, обозначаемый буквой Х.

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