Авраам Руссо объявил о планах вернуться на российскую сцену после покушения

Москва, 7 ноября. Певец Авраам Руссо готовится возродить музыкальную карьеру после долгого перерыва. Артист примет участие в шоу «Суперстар», чтобы вернуть себе популярность.

Руссо был суперзвездой российской сцены и регулярно выпускал хиты, а также совместные треки с такими знаменитостями, как Кристина Орбакайте. Однако музыкант неожиданно прервал карьеру, будучи на пике популярности, когда стал жертвой покушения в 2006 году.

Артист поспешно перебрался в США, чтобы обезопасить семью. Теперь Руссо готовится снова завоевать славу на музыкальной сцене — ради этого он решил напомнить о себе в проекте «Суперстар». Об этом певец сообщил в интервью изданию «СтарХит».

«Теперь я окончательно вернулся. И начинаю все заново и в этом плане тоже. Рад, что меня пригласили в «Суперстар». Надеюсь, это поможет моей карьере. Создатели шоу меня сильно поддержали на профессиональном уровне, вложили много сил и средств», — заявил артист.

Руссо отметил, что в лучшие годы ему удавалось дать более 200 концертов за год, теперь едва ли наберется 100 выступлений. Однако он сохранил статус артиста категории А и надеется достичь новых успехов.

Вокалист также поделился впечатлениями от работы с артисткой Орбакайте. Музыкант с восхищением отметил трудолюбие исполнительницы.