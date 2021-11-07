Канберра, 7 ноября. Судьи Нидерландов применили довольно любопытный подход в рамках разбирательства по делу о катастрофе MH17, считает австралийский журналист Джон Хелмер.

По словам Хелмера, подобное желание его удивило, но в решении суда есть логика. Ранее в рамках заседания встал вопрос о проверке подлинности аудиозаписей, которые голландская прокуратура приобщила к расследованию. Это 14 телефонных разговоров, на которых якобы есть голос обвиняемого Олега Пулатова. Суд выбрал не самый очевидный способ проверки подлинности аудиозаписей, обратившись к Литве, говорит журналист.

«Голландские судьи искали по всему миру лабораторию, чтобы проверить, не подделала ли СБУ телефонные записи, используемые в качестве доказательств в суде. В итоге они выбрали литовский центр судебной экспертизы», — цитирует Хелмера «ПолитРоссия».

Новостное агентство «Харьков» / Андрей Тюнников

Если раньше существовало мнение, что записи могли были быть подделаны украинскими спецслужбами, то теперь Литва установила подлинность разговоров. Это было ожидаемо и в какой-то степени логично, ведь расследование дела МН17 ведется с учетом интересов стран Запада, чтобы переложить ответственность за трагедию на Россию, заключил журналист.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что изначальное нежелание суда Нидерландов приобщать к делу MH17 результаты экспертизы российского концерна «Алмаз-Антей» было большой глупостью. По его словам, решение суда может запустить обвал «стройной» версии Запада о причастности России к авиакатастрофе.