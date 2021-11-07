Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 15:45
15:41
Шоу-бизнес
Госпитализированный с коронавирусом муж Маши Распутиной не может говорить
15:36
Происшествия
Задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд
15:35
Шоу-бизнес
Бузова будет судиться с МХАТом из-за невыплаченного гонорара
15:34
Весь мир
Израиль предложил США открыть консульство на Западном берегу Иордана вместо Иерусалима
15:34
Шоу-бизнес
Константин Эрнст намекнул на воровство каналом ТНТ идеи для шоу «Игра»
15:33
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
15:32
Армия
Офис Зеленского отреагировал на сообщения СМИ о российских войсках «на границе с Украиной»
15:30
Армия
Статья The Hill о «вытеснении» России из Черного моря вызвала бурную реакцию читателей
15:29
Происшествия
Пожарные потушили горящую траву рядом с Мамаевым Курганом в Волгограде
15:26
Общество
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Все новости

Журналист Хелмер удивился, что суд Нидерландов выбрал Литву для проверки по делу МН17
Политика
Журналист Хелмер удивился, что суд Нидерландов выбрал Литву для проверки по делу МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Канберра, 7 ноября. Судьи Нидерландов применили довольно любопытный подход в рамках разбирательства по делу о катастрофе MH17, считает австралийский журналист Джон Хелмер.

По словам Хелмера, подобное желание его удивило, но в решении суда есть логика. Ранее в рамках заседания встал вопрос о проверке подлинности аудиозаписей, которые голландская прокуратура приобщила к расследованию. Это 14 телефонных разговоров, на которых якобы есть голос обвиняемого Олега Пулатова. Суд выбрал не самый очевидный способ проверки подлинности аудиозаписей, обратившись к Литве, говорит журналист.

«Голландские судьи искали по всему миру лабораторию, чтобы проверить, не подделала ли СБУ телефонные записи, используемые в качестве доказательств в суде. В итоге они выбрали литовский центр судебной экспертизы», — цитирует Хелмера «ПолитРоссия».

Журналист Хелмер удивился, что суд Нидерландов выбрал Литву для проверки по делу МН17
Новостное агентство «Харьков» / Андрей Тюнников

Если раньше существовало мнение, что записи могли были быть подделаны украинскими спецслужбами, то теперь Литва установила подлинность разговоров. Это было ожидаемо и в какой-то степени логично, ведь расследование дела МН17 ведется с учетом интересов стран Запада, чтобы переложить ответственность за трагедию на Россию, заключил журналист.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что изначальное нежелание суда Нидерландов приобщать к делу MH17 результаты экспертизы российского концерна «Алмаз-Антей» было большой глупостью. По его словам, решение суда может запустить обвал «стройной» версии Запада о причастности России к авиакатастрофе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Журналист Хелмер удивился, что суд Нидерландов выбрал Литву для проверки по делу МН17
литва мн17 хелмер
Комментировать