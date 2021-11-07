Публицист Голос Мордора: «Единственное, в чем я согласен с Гретой Тунберг»

В шотландском Глазго закончился «всемирный» климатический саммит. «Всемирный» я написал в кавычках, потому что на него не приехали лидеры двух, очень важных для мира держав — России и Китая. И сделали они это совершенно правильно. Этот саммит, скорее, следовало назвать «саммитом лицемеров». Мировые лидеры приехали говорить об «изменении климата» в разгар энергетического кризиса, который нахлынул на весь мир, как настоящее цунами. И в преддверии экономического кризиса, который, по словам очень многих, даже осторожных экономистов, неизбежен.

Мировые лидеры и их свиты прилетели на саммит на нескольких сотнях самолетов, их кортежи, проезжавшие по улицам Глазго, насчитывали десятки автомобилей. И не малолитражек или электричек, а прожорливых монстров с огромными многоцилиндровыми моторами, «карбоновый след» которых может быть вполне сопоставим с небольшим населенным пунктом. Отлично на эту тему пошутили в итальянской прессе: «200 частных самолетов прилетели на конференцию, чтобы рассказать, что мой Fiat Panda слишком загрязняет окружающую среду».

Наверное, единственное, в чем я соглашусь с Гретой Тунберг, — это ее знаменитое «бла, бла, бла». Именно эти слова и можно было сделать девизом прошедшего саммита, потому что он был ни о чем. И никаких решений тоже принято не было. Ни одно государство не взяло на себя каких-то новых обязательств, не было заключено ни одного нового соглашения, было лишь только вот это «бла, бла, бла».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Конечно, не обошлось без камня в огород России. Президент США Джо Байден упрекнул Владимира Путина, что тот не приехал на климатический саммит и заявил, что «у него горит тундра». Я вот не знаю, чему там в тундре гореть: мху или ягелю — и подозреваю, что мистер Байден в силу понятных причин снова оговорился, а имел в виду тайгу. И да — тайга в России горит. Регулярно. Горит ровно столько, сколько существует. Еще и России никакой не было, не говоря уж о США, а тайга в Сибири горела, регулярно, каждое лето. Потому что это природный процесс, который, к сожалению, в последнее время немного вырос в масштабах. Кстати, из-за все того же «глобального потепления». Правда, сейчас так говорить уже неполиткорректно и надо говорить «изменение климата». Почему — не знаю, но и не важно.

И ведь прав старик Байден насчет тайги, не упрекнешь. Разве только в том, что и в США каждое лето полыхает Калифорния, все помнят недавние пожары в Турции, горела Греция, а уж как горело в Австралии — куда там Сибири. Везде горит, потому что природа и потому что летом стало немного жарче, чем раньше. Но вовсе не факт, что это из-за действий человека. Потому что самый главный парниковый газ — обычный водяной пар, а каков «карбоновый след» от вулканов — никто и не считал. Ну и ладно, борьба за более чистую и здоровую планету — в общем-то дело очень хорошее дело. Но только если ее не превращают в фарс пополам с большим бизнесом. А происходит именно это.

Пресловутый переход на «зеленую энергетику», тот который существует в нынешнем виде, вреден и крайне лицемерен. Громкие заявления о том, что к 2035 или еще какому-то там году все автомобили должны стать электрическими, лживы и не выдерживают никакой критики. Такое впечатление, что политики просто не умеют считать, а некоторые ученые работают по их заказу, чтобы уверить весь мир, что те бездумные меры, которые принимаются сейчас, жизненно необходимы. А эти меры приводят к неприятным последствиям, одним из которых можно назвать и нынешний энергетический кризис, который начался во многом именно из-за перехода на эту самую «зеленую энергетику», перевода бездумного и даже фанатичного.

Global Look Press / Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de

Но какая разница, если политики зарабатывают на этом популярность, а какие-то бизнесмены преувеличивают свои огромные состояния? Похоже, что просто никто не считает и не думает. Все это очень сильно напоминает какую-то религию, причем в ее сектантском выражении. Хоть бы кто-то задумался, сколько электроэнергии потребуется миру для того, чтобы отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Хоть бы кто-то задумался, справятся ли существующие электросети с такой нагрузкой и откуда эту электроэнергию вообще брать. С ветрогенераторов и солнечных батарей? Да ладно, хватит уже, ребята.

Единственное здравое решение, которое мир ждал от саммита в Глазго, — признание атомной энергетики «зеленой», что на самом деле является чистейшей правдой. И именно атомная энергетика вместе с генерацией на природном газе и могла бы решить нынешние проблемы. От сжигания газа минимальный «углеродный след», а от атома — его нет вообще. И в то же время оба эти источника позволяют создавать мощные электростанции. Но на саммите про атомную энергетику попросту забыли. Потому что саммит был не о климате, а о лицемерии.

И если бы его не проводили вообще или провели в виртуальном формате — природе было бы только лучше. Ведь «бла, бла, бла» вполне себе возможно и перед экраном компьютера, только тогда оно может быть менее вредным и безобидным. И уж точно «карбоновый след» оказался бы куда меньшим.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.