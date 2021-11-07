Блогер Голос Мордора рассказал о неутешительных итогах Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом требует пересмотра и улучшения.

Мол, не имеет никаких выгод Украина от этой ассоциации. Квоты на поставки украинской продукции в Европейский союз — мизерные, зато европейская продукция активно и успешно вытесняет с самой Украины отечественных производителей. Да, Европейский союз для Украины сейчас является основным торговым партнером и вроде бы заместил Россию, но только объемы торговли с ЕС никак не соизмеримы с той торговлей, которую страна вела до 2014 года со своим восточным соседом. Уж точно — в отношение экспорта собственной продукции.

Экспорт Украины сейчас — в основном аграрная продукция, причем низкой степени переработки, практически сырье. Квоты на экспорт такие, что выбираются в течение первого месяца года. А вот все, что Украина может поставлять без квот — никоим образом не может конкурировать с европейскими товарами. Стоит ли говорить, насколько сильно такая ситуация бьет по экономике Украины? Тем более что страна погрязла в долгах, отдать которые не может физически, а новые кредиты берутся лишь для того, чтобы хоть как-то покрыть проценты по прежним заимствованиям и выполнить какие-то минимальные социальные обязательства.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

А самое интересное то, что о такой ситуации Украину предупреждали еще до Майдана. Предупреждали из России, здравые голоса раздавались и на самой Украине. Можно как угодно относиться к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, но, когда ему разложили по полочкам, что будет значить ассоциация с Евросоюзом для Украины — он немедленно перенес ее подписание и собирался добиваться более выгодных условий. Напомню, что именно это и стало формальной причиной Евромайдана, начавшегося в 2013 году с призыва в Facebook от журналиста Мустафы Найема.

Торговля с Россией приносила Украине не только большие деньги. Она поддерживала и развивала в стране технологии, обеспечивала миллионы украинцев рабочими местами, давала гарантии того, что Украина останется развитой в индустриальном плане страной. Значительная часть экспорта из Украины в Россию являлась высокотехнологичной уникальной продукцией. Вертолетные и корабельные двигатели, запчасти и комплектующие к самолетам, даже элементы космических технологий. Россия и Украина совместно работали над космическими программами, и завод «Южмаш» производил даже ракеты-носители.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кроме этого, в Россию шел огромный поток обычных товаров из Украины — продовольствие, бытовая химия, масса всего. Торговля была абсолютно взаимовыгодной и экономика Украины динамично развивалась. Но ассоциация с Евросоюзом, несмотря на все красивые заявления, по сути, должна была поставить Украину перед выбором — или сотрудничество с Россией, или же с Европой — не оставляя никаких вариантов. Причем экономическая часть соглашения с Евросоюзом была невыгодна Украине чуть больше, чем полностью, но вопрос уже перешел из экономической плоскости в политическую.

По сути, Украину попросту захотели оторвать от России, наплевав на то, что будет в итоге со страной. А может, и не наплевав, а расчетливо рассудив, что от такого «сотрудничества» можно будет ухватить еще и жирный экономический кусок.

Одним из главных итогов ассоциации Украины с ЕС является ее деиндустриализация. Огромное количество заводов и фабрик попросту закрылись, люди потеряли рабочие места. Украина стремительно теряет научно-технические компетенции, которые как-то сохранялись благодаря сотрудничеству с Россией. Да, у России тоже были проблемы, так как в стране пришлось налаживать выпуск той продукции, что шла из Украины, но с этим справились. А вот Украина все это потеряла безвозвратно.

wikipedia.org / CC0

Ассоциация с Евросоюзом косвенно, но очень больно ударила и по энергетике. На Украине бушует самый настоящий энергетический кризис, элементарно не хватает угля и газа. Огромное количество угольных энергоблоков электростанций простаивает, уже поговаривают о веерных отключениях электроэнергии. И Евросоюз, на который так надеялись украинцы, совершенно ничем не помогает Украине. Ну разве что заявлениями в «поддержку» и обещаниями, но вряд ли из них можно вырабатывать электроэнергию.

Можно ли сейчас, по прошествии уже приличного времени, найти какие-то плюсы и выгоды, которые бы принесла Украине ассоциация с Европейским союзом? Вопрос риторический и в ответе не нуждается. Украина превращается в отсталую страну, без своего производства, растеряв все компетенции и технологии. Население страны стремительно тает, но зато Украина превращена в настоящий форпост Запада против России. Ее задача — создавать постоянную напряженность на российских границах, поддерживать тлеющий гражданский конфликт на Востоке. Никаких других предназначений Украина сейчас не имеет. Ну разве что как еще один рынок сбыта европейских товаров, но со стремительным обнищанием населения, и этот бонус становится очень призрачным.

А самое главное — никаких перспектив у Украины не видно. Да, сейчас в Верховной раде говорят о необходимости пересмотра ассоциации с Евросоюзом, но вряд ли это нужно кому-то, кроме Украины, а значит, никакого пересмотра не будет. Украина сама добровольно загнала себя в этот тупик и выйти из него будет очень сложно. На это могут потребоваться десятилетия.

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