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Басков повздорил с Лазаревым в восьмом выпуске шоу «Дуэты»
Шоу-бизнес
Басков повздорил с Лазаревым в восьмом выпуске шоу «Дуэты»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 7 ноября. Популярные российские исполнители Сергей Лазарев и Николай Басков ведут музыкальное шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Во время нового выпуска они повздорили из-за выступления участников.

Причиной конфликта стало вмешательство «натурального блондина» в исполнение композиции Валерия Меладзе «Вопреки». Басков настолько проникся талантом рэпера Natan и исполнителя Миши Марвина, что решил подпеть им.

Это крайне возмутило Лазарева. Экс-участник песенного конкурса «Евровидение» отметил, что Баскову не стоит влезать в номер, с которым артисты и так прекрасно справляются. Ведущего не устроило «постоянное» желание коллеги напомнить о себе. Басков не стал молчать и дал отпор в тон.

«У меня душа поет. Это моя любимая песня, это я попросил его спеть эту песню, что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?» — оскорбился исполнитель хита «Шарманка».

Басков повздорил с Лазаревым в восьмом выпуске шоу «Дуэты»
Россия 1 / Prt Scr / ДУЭТЫ

Не найдя, что ему ответить, Лазарев обратился к Марвину. Он призвал участника шоу «Дуэты» не расстраиваться, поскольку трек прозвучал неплохо даже с Басковым.

«И с Колей неплохо прозвучало. Без него было бы лучше, но ничего страшного», — иронично отметил ведущий.

В одном из прошлых выпусков программы на сцене проекта выступила юмористка и звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив вместе с мужем Стефано Маджи. Его появление за ширмой стало настоящим сюрпризом для артистки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Басков повздорил с Лазаревым в восьмом выпуске шоу «Дуэты»
лазарев басков марвин natan
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